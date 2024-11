Rinviata l’apertura del Maximall Pompeii, che domani doveva essere pronto a diventare un punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel Sud Italia. La grande inaugurazione: un evento atteso che segna l’apertura ufficiale al pubblico di questa struttura imponente è rinviata al 7 dicembre.

Numeri e caratteristiche del centro commerciale

Situato a Torre Annunziata, il Maximall Pompeii si estende su un’area di 200mila metri quadrati, di cui 50mila al coperto. È progettato per accogliere migliaia di visitatori ogni giorno, con un’offerta commerciale e ricreativa che lo posiziona tra i centri più grandi del Sud Italia.

Orari di apertura

Negozi: aperti tutti i giorni dalle 9:30 alle 21:30, senza variazioni settimanali.

Aree gastronomiche: aperte fino a mezzanotte, per soddisfare i visitatori anche in tarda serata.

Come raggiungere Maximall Pompeii

Il centro commerciale è stato costruito in una posizione strategica, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici.

In auto

Dall’Autostrada A3, consigliate le uscite:

Nord: Pompei, Boscoreale, Torre Annunziata Sud.

Sud: Torre Annunziata Nord, Torre Annunziata Sud, Pompei.

In treno

Circumvesuviana: fermata Torre Annunziata, a 2,4 km dal centro.

Ferrovie dello Stato: fermata Torre Annunziata, a soli 1,1 km.

Cosa offre Maximall Pompeii

Il Maximall Pompeii combina shopping, gastronomia, intrattenimento e ospitalità, con spazi dedicati a ogni tipo di esperienza.

Shopping

Con 130 negozi, il centro ospita i grandi marchi della moda e dello sport:

Fast fashion: Zara, Tezenis, Pull&Bear, Mango.

Sport e casual: Adidas, Nike, New Balance, Timberland, The North Face.

Lusso e denim: Guess, Levis.

Gastronomia

Trenta locali dedicati alla ristorazione, che spaziano dalla cucina tradizionale ai fast food:

Ristoranti celebri: Sorbillo, Da Gino, Chalet Ciro, Nennella.

Fast food: McDonald’s, KFC.

Intrattenimento

Cinema: per un’esperienza di svago a 360 gradi.

Fontana da 25 metri e anfiteatro: spazi per spettacoli e concerti, perfetti per famiglie e bambini.

Ospitalità

Il Maximall Pompeii integra anche un hotel a 4 stelle con 135 camere, ideale per i visitatori che desiderano soggiornare.