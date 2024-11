Continua l’impegno di Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania nel progetto di disinquinamento del fiume Sarno e nel potenziamento delle infrastrutture fognarie. Il programma “Energie per il Sarno” è al centro delle azioni di riqualificazione ambientale, con interventi che interessano i comuni di Scafati e Boscoreale.

Sopralluogo e Presenze Istituzionali

Nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo in via Poggiomarino e via Vitiello per valutare i progressi dei lavori e fare il punto sugli sforzi in corso. Presenti:

Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale.

Sabino De Blasi, presidente di Gori.

Vittorio Cuciniello, Amministratore Delegato di Gori.

Raffaele Coppola, coordinatore del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano.

Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano.

Mario Casillo, consigliere regionale.

Lavori in Corso a Scafati

Uno degli interventi chiave è il completamento della rete fognaria nel comune di Scafati (II stralcio).

Dettagli dei lavori:

Finanziamento: oltre 8 milioni di euro stanziati dalla Regione Campania.

Obiettivi principali:

Realizzazione di 12 chilometri di collettori.

Eliminazione dello scarico in ambiente nel Rione Gescal.

Collettamento dei reflui di circa 8707 abitanti.

Responsabilità: Gori è il soggetto attuatore del progetto.

Un Passo Avanti per la Salute Ambientale

Questi interventi rappresentano un tassello fondamentale nella strategia per:

Ridurre l’inquinamento del fiume Sarno, considerato uno dei corsi d’acqua più inquinati d’Europa.

Migliorare la qualità della vita dei cittadini nei territori coinvolti.

Promuovere uno sviluppo infrastrutturale sostenibile attraverso una gestione integrata delle risorse idriche.

Prossimi Obiettivi

Il programma “Energie per il Sarno” continuerà a coinvolgere altri comuni dell’area vesuviana e sarnese, con ulteriori finanziamenti e lavori mirati a:

Incrementare l’efficienza della rete fognaria.

Assicurare un corretto trattamento dei reflui urbani.

Garantire una riduzione significativa degli scarichi abusivi e non trattati nel fiume.