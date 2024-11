“Tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026 avremo risolto il problema della Vesuviana sulla linea Napoli-Sorrento con passaggi dei treni ogni 12 minuti”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nella diretta Facebook del venerdi’. De Luca ha fatto un punto sul tema dei trasporti in capo ad Eav per replicare alle “stupidaggini” dette “nell’ultimo Consiglio regionale” da alcuni consiglieri di opposizione che “si sono sbizzarriti”.

De Luca ha ricordato che la Vesuviana ” e’ il punto di criticita’ che abbiamo e sul quale stiamo lavorando”. “Stiamo lavorando – ha spiegato – al nuovo segnalamento sulle linee, al rinnovo delle gallerie, a nuove stazioni. Abbiamo acquistato 56 treni nuovi, il primo e’ arrivato a Napoli e stiamo facendo collaudo”.

“Se qualcuno ha una ricetta per fare prima e per investire piu’ risorse di questo ce lo dica, noi siamo disposti a imparare – ha incalzato. Questo e’ un miracolo ennesimo che stiamo facendo”. Poi ha ricordato che “quando ci siamo insediati, avevamo in Campania quasi tutti i cantieri della linea dell’Eav bloccati, chiusi. Erano chiusi nove cantieri di Pozzuoli: solo per riaprire questi cantieri ci sono voluti anni. Adesso ci sono 81 cantieri aperti per Eav, per oltre 3 miliardi di euro di investimenti”.