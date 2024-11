Dicembre è un mese importante per milioni di famiglie, lavoratori, disoccupati e pensionati, grazie ai numerosi pagamenti previsti dall’INPS, tra cui NASpI, Assegno Unico, Assegno di Inclusione e tredicesima mensilità. Vediamo insieme il calendario completo delle scadenze.

NASpI e DIS-COLL

I pagamenti per i beneficiari di NASpI e DIS-COLL arriveranno entro la metà di dicembre. La data precisa varia a seconda del giorno in cui è stata presentata la domanda e può essere verificata accedendo al proprio fascicolo previdenziale sul portale INPS tramite SPID, CNS o CIE.

Assegno Unico e Assegno di Inclusione

Assegno Unico per figli a carico:

Il pagamento è previsto intorno al 18, 19 o 20 dicembre per chi è già percettore. Per nuove domande o modifiche presentate a novembre, il pagamento potrebbe slittare verso la fine del mese.

Le famiglie che ancora non hanno richiesto l’Assegno Unico possono farlo online tramite il portale INPS o con l’assistenza di un patronato.

Assegno di Inclusione:

Per chi ha sottoscritto il Progetto di Attivazione Digitale (PAD), il pagamento è previsto intorno al 15 o 16 dicembre. I rinnovi verranno accreditati entro il 27 dicembre, con possibilità di anticipi.

Tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità rappresenta una gratifica attesa da lavoratori dipendenti e pensionati:

Pensionati:

La tredicesima sarà erogata insieme alla pensione di dicembre, disponibile dal 2 dicembre per chi riceve l’importo tramite conto corrente o Poste Italiane.

Lavoratori dipendenti:

Lo stipendio aggiuntivo sarà accreditato entro il 24 dicembre.

Date specifiche per alcune categorie:

Insegnanti di scuole materne ed elementari: Pagamento anticipato al 13 dicembre.

Dipendenti pubblici e supplenti: Pagamento il 16 dicembre.

Pagamento pensioni dicembre 2024

I pensionati potranno ritirare la pensione in contanti presso Poste Italiane a partire dal 2 dicembre, rispettando il seguente calendario alfabetico:

A – B: Lunedì 2 dicembre

C – D: Martedì 3 dicembre

E – K: Mercoledì 4 dicembre

L – O: Giovedì 5 dicembre

P – R: Venerdì 6 dicembre

S – Z: Sabato 7 dicembre (solo mattina).

Come verificare i pagamenti

Tutte le informazioni sui pagamenti e i cedolini sono disponibili sul sito dell’INPS. È possibile accedere con SPID, CNS o CIE per consultare lo stato delle prestazioni e scaricare i documenti relativi.