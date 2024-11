La Guardia di Finanza di Pordenone ha smantellato un traffico di prodotti contraffatti messo in piedi attraverso social network e piattaforme di e-commerce. L’indagine, partita da una quarantenne residente a Fontanafredda (Pordenone), ha portato alla denuncia di 8 persone coinvolte nella vendita di capi di abbigliamento, profumi e accessori di note marche, proposti a prezzi ben inferiori rispetto al mercato ufficiale.

Il Ritrovamento dei Prodotti Contraffatti

Nel corso della perquisizione nell’abitazione della quarantenne, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto numerosi articoli contraffatti, inclusi abiti, profumi e set di trucchi, destinati alla vendita online. Successive indagini sui dispositivi sequestrati hanno permesso di tracciare la filiera di approvvigionamento, composta da altre 7 persone distribuite in diverse province italiane: tre a Lucca, una nel modenese, una nei Paesi Vesuviani e una nella provincia di Reggio Calabria. Durante le perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, sono dunque finiti sequestrati altri articoli contraffatti, tutti provenienti da Cina e Turchia.

Sanzioni per gli Acquirenti

Grazie all’analisi delle transazioni effettuate sulle carte prepagate dei venditori, la Guardia di Finanza ha dunque identificato 73 acquirenti in tutta Italia, a cui è stata contestata una sanzione amministrativa per l’acquisto di prodotti contraffatti. La sanzione prevista per tali violazioni va da un minimo di 300 a un massimo di 7.000 euro.

Bilancio dell’Operazione

L’operazione ha portato al sequestro di 314 articoli contraffatti tra abiti, borse, profumi e accessori imitanti note griffe, sottraendo così una significativa quantità di merce dal mercato illecito. Questo caso mette in evidenza l’importanza di prestare attenzione quando si acquistano prodotti online, specialmente quando sono infatti proposti a prezzi troppo bassi per essere autentici.