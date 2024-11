Gli agenti della squadra mobile di Salerno hanno effettuato un’importante operazione antidroga ad Angri Sud, fermando una Lancia Y presso la barriera autostradale dell’A3. A bordo del veicolo viaggiavano tre uomini di Nocera Inferiore, tra cui il conducente, che nascondeva dietro il sedile una tavoletta sottovuoto da 1,15 kg di cocaina. Oltre alla droga, la polizia ha sequestrato più di 8mila euro in contanti e una cartuccia calibro 9×21 trovata addosso al conducente. I tre uomini sono sottoposti a perquisizione e sono ritrovati 4.525 euro addosso a uno dei passeggeri, e 3.520 euro insieme alla cartuccia addosso al conducente.

Perquisizioni e Sequestri

La polizia ha esteso i controlli all’abitazione e all’attività di autonoleggio del conducente, dove sono rinvenuti altri 2.495 euro e documenti d’identità contraffatti. La notevole discrepanza tra le somme di denaro trovate e le dichiarazioni dei redditi ha portato al sequestro preventivo dei soldi, considerati provento di attività illecite. Il conducente e un passeggero sono stati arrestati per traffico di stupefacenti e possesso di documenti falsi, e sono stati accompagnati in carcere. L’altro passeggero, invece, è denunciato.

Il giudice del Tribunale di Nocera Inferiore ha successivamente convalidato gli arresti e disposto gli arresti domiciliari per i due principali indagati.

Operazione Antidroga nelle Scuole di Salerno

Parallelamente, i Carabinieri di Salerno, in collaborazione con il Nucleo Cinofili di Sarno, hanno svolto controlli antidroga in vari istituti scolastici del territorio. Grazie all’utilizzo di unità cinofile specializzate, sono sequestrati piccoli quantitativi di hashish nelle aree comuni di alcune scuole. L’operazione rientra in un più ampio programma di prevenzione del consumo di stupefacenti tra i giovani, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e di sensibilizzare gli studenti sui rischi connessi all’uso di droghe.

I controlli proseguiranno nei prossimi mesi per contrastare il fenomeno e rafforzare la sicurezza nelle scuole della zona.