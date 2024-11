La Regione Sicilia, guidata dal Presidente Renato Schifani, si prepara a lanciare un nuovo bonus una tantum fino a 5.000 euro per sostenere le famiglie in difficoltà economica. Il provvedimento, approvato dall’Assemblea Regionale Siciliana, mira a fornire un aiuto concreto a chi vive con un reddito familiare molto basso.

Il bando, previsto entro la fine del 2024, consentirà di erogare i primi contributi già nei primi mesi del 2025.

Requisiti per accedere al bonus

Secondo le anticipazioni, i principali requisiti per accedere al bonus includeranno:

Reddito familiare annuo non superiore a 5.000 euro, certificato tramite il modello ISEE.

Disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità, seguendo un modello simile al Supporto Formazione e Lavoro ma con caratteristiche differenti.

La Regione Sicilia intende adottare un sistema di graduatoria: le famiglie con i redditi più bassi avranno diritto a contributi maggiori, fino al tetto massimo di 5.000 euro.

Un meccanismo graduale per ampliare i beneficiari

Per evitare che l’intero budget venga destinato a pochi nuclei, il bonus sarà distribuito secondo un meccanismo graduale. Questo consentirà di allargare la platea dei beneficiari, stimata in oltre 6.000 famiglie.

Tempistiche previste

Dicembre 2024: pubblicazione del bando.

Febbraio-Marzo 2025: erogazione dei primi contributi.

Un aiuto contro la crisi economica

Il bonus rappresenta una risposta alla persistente crisi economica che sta colpendo molte famiglie siciliane. Con questa misura, la Regione spera di offrire un sostegno immediato, garantendo maggiore serenità ai nuclei più fragili.