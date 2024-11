A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole introdotte da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) per tutelare meglio i consumatori di energia elettrica e gas. Queste normative mirano a garantire maggiore trasparenza e protezione in fase di stipula dei contratti e in caso di modifiche contrattuali, specialmente per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali o a distanza, come via telefono.

Le Principali Novità

Comunicazioni Più Trasparenti

Per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali o a distanza, i venditori dovranno fornire informazioni su strumenti di comunicazione elettronica che consentano lo scambio di messaggi scritti (ad esempio, email o posta cartacea) che riportino data e ora della comunicazione.

Inoltre:

Le modifiche unilaterali o i rinnovi contrattuali dovranno essere comunicati su un supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (come posta o email).

Tali comunicazioni dovranno rispettare requisiti specifici stabiliti dall’autorità, evitando di mescolarle con messaggi promozionali.

Maggiore Protezione nei Contratti Porta a Porta

Nei contratti stipulati durante visite non richieste (come il porta a porta) o escursioni commerciali organizzate dai venditori, il diritto di ripensamento passa dagli attuali 14 giorni a 30 giorni, offrendo più tempo ai consumatori per valutare la propria scelta.

Chiarezza nelle Comunicazioni Telematiche

Le comunicazioni inviate in formato digitale dovranno riportare un’intestazione che coincida con l’oggetto del messaggio, evitando ambiguità e rendendo immediatamente riconoscibile il contenuto.

Obiettivi delle Nuove Regole

Queste misure sono progettate per:

Contrastare le pratiche scorrette nel telemarketing e nel teleselling, spesso fonte di disinformazione per i consumatori.

Rendere più chiaro e sicuro il processo di sottoscrizione dei contratti di energia.

Offrire agli utenti maggiore controllo sulle modifiche contrattuali, con comunicazioni trasparenti e tempestive.

Impatti per i Consumatori

Le nuove regole ARERA rappresentano un passo avanti verso una gestione più equa dei rapporti contrattuali nel settore energetico. I consumatori beneficeranno di:

Più tempo per riflettere su decisioni importanti grazie all’estensione del diritto di ripensamento.

Comunicazioni più chiare e tracciabili sui cambiamenti contrattuali.

Riduzione delle pressioni commerciali da parte di venditori, con un focus sulla trasparenza.