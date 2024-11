Una drammatica notte si è consumata a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, dove una palazzina di due piani è crollata improvvisamente. L’episodio, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha scatenato l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che stanno lavorando senza sosta per estrarre eventuali superstiti dalle macerie.

Quattro Persone Estratte Vive, ma si Temono Altri Dispersi

Grazie al tempestivo intervento delle squadre di soccorso, quattro persone sono state tratte in salvo e trasferite in ospedale per accertamenti. Tuttavia, le autorità locali temono che sotto i resti della struttura possano esserci ancora altri dispersi. Le operazioni sono complicate dalla precarietà delle macerie e dall’incertezza sulla dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

Le Cause del Crollo Restano Sconosciute

Gli esperti stanno cercando di fare luce sulle cause del crollo. Al momento, non si escludono ipotesi come un cedimento strutturale o un’esplosione dovuta a una fuga di gas, anche se non ci sono conferme ufficiali. Gli abitanti del quartiere sono sconvolti: molti sono scesi in strada durante la notte, preoccupati per la sicurezza delle loro abitazioni.

Vigili del Fuoco e Protezione Civile in Azione

Le operazioni di ricerca, guidate dai vigili del fuoco e supportate dalla Protezione Civile, si stanno svolgendo con l’ausilio di strumenti avanzati, tra cui droni e apparecchiature per il rilevamento di movimenti sotto le macerie. Il comandante dei vigili del fuoco ha dichiarato che ogni minuto è prezioso e che le squadre stanno operando con la massima attenzione per evitare ulteriori crolli.