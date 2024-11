Momenti di paura presso il campus dell’Università degli Studi di Salerno, dove un albero di pino alto circa 15 metri è crollato improvvisamente nei pressi dell’edificio E2. L’episodio si è verificato intorno alle 13, causando il ferimento di tre persone: un ventenne, un venticinquenne e un uomo di 48 anni.

La dinamica dell’incidente

Il crollo, attribuito al forte vento che ha colpito l’area nelle ultime ore, ha intrappolato i tre feriti sotto il tronco e i rami. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dalla polizia di Stato, ha permesso di liberarli dopo un’operazione complessa.

I tre sono stati immediatamente trasportati presso l’ospedale San Leonardo di Salerno in codice rosso, a causa delle gravi lesioni riportate. Nonostante la gravità dell’accaduto, le loro condizioni sono ora stabili, secondo fonti ospedaliere.

L’area messa in sicurezza

Subito dopo l’incidente, l’area interessata è stata delimitata per consentire ai tecnici dei vigili del fuoco di svolgere tutte le verifiche necessarie e garantire la sicurezza della zona. Sono in corso accertamenti per stabilire lo stato di salute dell’albero prima del crollo e se ci siano eventuali responsabilità da parte dell’amministrazione del campus nella manutenzione delle aree verdi.

Gli interventi sul posto

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti. Diverse segnalazioni sono giunte dagli studenti presenti al momento del crollo, molti dei quali si trovavano nei pressi dell’edificio per assistere alle lezioni programmate.

Le indagini in corso

L’indagine sull’episodio è stata affidata alla polizia di Stato, che sta raccogliendo testimonianze e analizzando le condizioni atmosferiche e strutturali del campus. Il forte vento sembra essere la causa principale del crollo, ma resta da accertare se l’albero fosse già in condizioni precarie.

Preoccupazione tra gli studenti

L’incidente ha generato grande apprensione tra la comunità universitaria. Gli studenti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza del campus, chiedendo maggiore attenzione nella manutenzione degli spazi verdi.