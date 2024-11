A causa di lavori programmati sulle condotte idriche, l’Alto Calore annuncia la sospensione dell’erogazione dell’acqua a servizio dei serbatoi in ben 32 comuni. Questa misura è stata necessaria per far fronte a guasti e dispersioni, nonché per gestire la crisi idrica che affligge la regione tra Irpinia e una vasta area del Sannio.

Cause della Crisi Idrica

Negli ultimi mesi, la combinazione di scarsi approvvigionamenti e un consumo elevato, aggravato da temperature insolitamente primaverili, ha reso la situazione critica. Pertanto, l’Alto Calore ha avviato interventi volti a ridurre gli sprechi e razionare la risorsa idrica. I lavori si concentreranno sugli impianti che servono la Valle del Calore, la Valle Ufita e Baronia, nonché alcuni comuni del Beneventano e dell’Alta Irpinia.

Interventi Imminenti

Tra le opere considerate urgenti, si evidenziano i lavori sul partitore di Pozzillo e la riparazione della condotta adduttrice di 800 millimetri di diametro nel tratto che attraversa Castelfranci. Questi lavori sono essenziali per garantire un miglioramento del servizio idrico nella zona e comporteranno inevitabilmente disagi significativi per gli utenti.

Programmazione dei Lavori

I disagi per la popolazione sono già iniziati dalle 8 di oggi, con un abbassamento della pressione dell’acqua. Con il prolungarsi dei lavori di riparazione, le disfunzioni nel servizio potranno aumentare, con il termine delle attività previsto per la tarda serata. È prevista anche una sospensione della fornitura idrica dalle ore 22 di oggi fino alle 6 di martedì 5 novembre, per garantire un corretto approvvigionamento per il giorno successivo e per permettere la riapertura graduale del flusso nel sistema.

Comuni Coinvolti

I 32 comuni interessati dai lavori e dai conseguenti disagi sono i seguenti:

Provincia di Avellino:

Ariano Irpino

Torella dei Lombardi

Villamaina del Battista

Gesualdo

Grottaminarda

Sturno

Melito Irpino

Montecalvo Irpino

Savignano Irpino

Greci

Villanova Del Battista

Fontanarosa

Flumeri

Castelfranci

Mirabella Eclano

Taurasi

Bonito

Provincia di Benevento:

Apice

Paduli

Pietrelcina

Sant’Arcangelo Trimonte

Pesco Sannita

Pago Veiano

Reino

Casalduni

Luogosano

Fragneto Monforte

Campolattaro

Pontelandolfo

Lioni

Sant’Angelo all’Esca

Paternopoli

La situazione idrica attuale richiede un intervento urgente per evitare ulteriori disagi alla popolazione. È fondamentale che i cittadini siano informati sui lavori e sulle eventuali sospensioni del servizio, e si raccomanda loro di prepararsi a possibili difficoltà nei prossimi giorni. L’Alto Calore sta facendo del suo meglio per garantire un servizio migliore e ridurre le perdite, mentre la comunità si impegna a sostenere iniziative di risparmio idrico.