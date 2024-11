Questa notte, intorno alle ore 2:00, le unità del 118 di Pozzuoli e Varcaturo sono state allertate per la presenza di una “persona a terra” sulla SS7 Quater, a circa 100 metri dall’uscita di Varcaturo in direzione Pozzuoli.

All’arrivo dei soccorsi, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, apparentemente sulla quarantina, in una pozza di sangue al margine della carreggiata.

Dettagli sul ritrovamento

Le prime analisi effettuate sul posto dai sanitari non hanno rilevato segni di trascinamento o evidenti dinamiche di impatto con veicoli. L’uomo, descritto come caucasico, vestito in maniera curata e apparentemente in buone condizioni personali, solleva interrogativi sulle circostanze che lo abbiano portato a percorrere un tratto di strada così pericoloso a piedi e nel cuore della notte.

Indagini in corso

La Polizia Scientifica è intervenuta per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Tra le priorità c’è l’identificazione dell’uomo e la determinazione delle cause del decesso. Si cercano risposte alle seguenti domande:

Causa della morte: È stato un malore improvviso, un atto di violenza o un incidente non riconducibile a un veicolo?

Motivo della presenza sull’asse viario: Perché l’uomo stava percorrendo a piedi una strada di grande percorrenza nelle ore notturne.