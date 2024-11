I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, S.D.B, di 41 anni, e M.I., di 50 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due sono sorpresi all’interno di un appartamento mentre stavano confezionando sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’operazione si è svolta nelle scorse ore e ha portato al sequestro di una considerevole quantità di droga. In particolare, i militari hanno recuperato 160 dosi di cocaina e 121 dosi di crack, per un totale di 260 grammi di sostanza.

Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche una busta contenente 159 grammi di sale di crack e alcune pietre grezze di stupefacente, ancora da tagliare e dosare. Le indagini hanno permesso di individuare il luogo dove i due spacciatori operavano, consentendo così di interrompere la loro attività illecita. Le forze dell’ordine ritengono che i due arrestati fossero attivi nel mercato dello spaccio di stupefacenti nella zona, e che l’appartamento fosse utilizzato come laboratorio per il confezionamento delle dosi da immettere sul mercato.

Dopo l’arresto, i due sono trasferiti nel carcere di Poggioreale, in attesa di essere giudicati. Le accuse nei loro confronti sono di detenzione di droga a fini di spaccio. Gli investigatori non escludono che il blitz possa portare a ulteriori sviluppi, con l’eventuale identificazione di altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti. L’operazione rientra in un ampio piano di controllo e prevenzione attuato dai carabinieri della zona, volto a contrastare il fenomeno dello spaccio e a tutelare la sicurezza dei cittadini.