La Regione Campania ha dato il via al concorso unico per l’assunzione di 1.274 Operatori Socio Sanitari (OSS) all’interno del Sistema Sanitario Regionale. Questo concorso rappresenta un’importante occasione per chi desidera lavorare nelle ASL e negli ospedali campani con contratti a tempo indeterminato.

Dettagli e suddivisione dei posti

Il concorso prevede l’assunzione di 1.274 OSS, distribuiti tra due aree:

Area 1: 737 posti, con capofila l’ASL Napoli 1 Centro, che include ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, A.O.R.N. A. Cardarelli, A.O. Colli, I.R.C.C.S. Pascale, A.O.R.N. Santobono Pausilipon, A.O.U. Federico II e A.O.U. L. Vanvitelli.

Area 2: 537 posti, con capofila l’ASL di Salerno, che comprende ASL Avellino, ASL Benevento, ASL Caserta, A.O.R.N. Moscati, A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano, A.O. San Pio e A.O.U. San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere:

Licenza di scuola media inferiore.

Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).

Non ci sono limiti di età per partecipare al concorso, ma è necessario superare la selezione pubblica, che prevede prove scritte e orali.

Modalità di svolgimento del concorso

La selezione si svolgerà attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, con un punteggio massimo di 100 punti:

40 punti sono riservati alla valutazione dei titoli.

60 punti saranno assegnati in base alle prove d’esame.

Le prove d’esame, suddivise in scritte e orali, prevedono un massimo di 30 punti ciascuna. Per superare entrambe le prove è necessario ottenere un punteggio minimo di 21 punti, corrispondente alla sufficienza.

Prova scritta: Consiste in un test a risposta multipla che comprende domande teorico-pratiche. La banca dati da cui saranno estrapolate le domande verrà pubblicata sui siti ufficiali delle aziende capofila alcuni giorni prima della prova.

Prova orale: La prova orale includerà la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature.

Materie d’esame e manuali di preparazione

Le materie su cui verteranno le prove includono:

Elementi di legislazione sociale e sanitaria;

Organizzazione del lavoro sociale e sanitario;

Assistenza alla persona;

Anatomia e fisiologia umana.

I candidati possono trovare manuali di preparazione già in vendita nelle librerie, i quali includono informazioni su:

Formazione e accesso alla professione di OSS,

Legislazione e norme igienico-sanitarie,

Procedure operative,

Competenze psicosociali,

Nozioni di assistenza e cura alla persona.