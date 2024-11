L’INPS ha annunciato importanti aggiornamenti riguardanti il cedolino delle pensioni di dicembre 2024. Tra le principali novità figurano l’erogazione della tredicesima mensilità, la quattordicesima per i beneficiari aventi diritto, un bonus straordinario di 155 euro per le pensioni minime e eventuali conguagli IRPEF. Scopriamo insieme tutte le informazioni su importi, date di pagamento e modalità di ritiro.

Quando saranno pagate le pensioni di dicembre 2024?

Il pagamento delle pensioni, comprensivo di eventuali bonus e tredicesima, è previsto per lunedì 2 dicembre 2024.

Modalità di pagamento:

Accredito su conto corrente:

Gli importi saranno disponibili con valuta immediata a partire dal 2 dicembre.

Ritiro in contanti presso Poste Italiane:

Chi preferisce ritirare la pensione in contanti dovrà rispettare il calendario alfabetico:

A-B: Lunedì 2 dicembre

C-D: Martedì 3 dicembre

E-K: Mercoledì 4 dicembre

L-O: Giovedì 5 dicembre

P-R: Venerdì 6 dicembre

S-Z: Sabato 7 dicembre (solo mattina).

⚠️ Limiti al ritiro in contanti:

Pensioni superiori a mille euro devono essere obbligatoriamente accreditate su conto bancario o postale. Chi non ha ancora comunicato il proprio IBAN può farlo direttamente sul portale INPS, utilizzando il servizio online dedicato.

Cosa include il cedolino di dicembre 2024?

1. Tredicesima mensilità:

Tutti i pensionati riceveranno la tredicesima, un’importante integrazione al reddito in vista delle festività natalizie.

2. Quattordicesima mensilità:

La quattordicesima sarà accreditata anche a dicembre per i pensionati che, pur avendo diritto, non l’hanno ricevuta nella tranche di luglio.

3. Bonus di 155 euro per pensioni minime:

È previsto un bonus straordinario di 155 euro per chi percepisce pensioni inferiori al minimo, come misura di sostegno contro il caro vita.

Conguagli IRPEF dal modello 730/2024

I pensionati che hanno presentato il modello 730/2024 riceveranno eventuali conguagli IRPEF. Questi possono comportare trattenute (in caso di debiti fiscali) o rimborsi (in caso di crediti). Per verificare l’esito del conguaglio, è possibile consultare il dettaglio direttamente nel fascicolo previdenziale online.

Calendario Pagamenti: Gennaio 2025

L’INPS ha già comunicato che il pagamento delle pensioni di gennaio 2025 avverrà il 3 gennaio 2025.

Come controllare il cedolino della pensione?

I pensionati possono accedere al proprio fascicolo previdenziale per verificare:

L’importo del cedolino di dicembre;

Eventuali trattenute o bonus aggiuntivi;

Il dettaglio della tredicesima e quattordicesima.

Per accedere, è necessario utilizzare le credenziali SPID, CIE o CNS sul sito ufficiale dell’INPS.

Dicembre 2024 porta con sé importanti aggiornamenti per i pensionati italiani, con aumenti significativi per chi riceve tredicesima, quattordicesima o bonus straordinari. Non perdere l’occasione di controllare il cedolino e di beneficiare delle somme spettanti. Per ogni ulteriore chiarimento, è sempre possibile rivolgersi all’INPS tramite i canali ufficiali o consultare il sito web istituzionale.