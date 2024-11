Nella lotta alla contraffazione alimentare, i Carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio di San Sebastiano al Vesuvio, in collaborazione con i militari del Nucleo Carabinieri Parco di Ottaviano, hanno sequestrato circa 35 chili di pomodorini del piennolo falsamente etichettati. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo presso una ditta di Sant’Anastasia, la cui titolare non era iscritta né all’organismo di controllo Agroqualità né al Consorzio di Tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, violando così le normative sulla Denominazione di Origine Protetta (DOP) del celebre prodotto vesuviano.

I Dettagli dell’Operazione e del Sequestro

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno scoperto che la titolare della ditta commercializzava i pomodorini come “Pomodorino del Piennolo,” usurpando così il marchio DOP senza averne l’autorizzazione. Nel dettaglio, sono sequestrati:

6 scatole di cartone contenenti pomodorini freschi già confezionati;

400 etichette con la dicitura “Pomodorino del piennolo”;

Altri grappoli di pomodorini freschi con etichette riportanti la stessa dicitura DOP.

I pomodorini erano quindi pronti per la commercializzazione con false etichette che ingannavano i consumatori sulla qualità e autenticità del prodotto, ben noto per le sue caratteristiche uniche legate al territorio vesuviano.

Sanzioni per la Contraffazione e Tutela dei Prodotti DOP

La titolare della ditta è stata sanzionata con una multa di 4.000 euro per la violazione delle normative sulla DOP. La contraffazione dei prodotti DOP non è solo una frode commerciale, ma anche un danno all’economia locale, agli agricoltori del Vesuvio e a tutti i produttori che rispettano le normative. La tutela dei prodotti DOP, infatti, è fondamentale per garantire la qualità, l’autenticità e il legame con il territorio di origine, elementi distintivi del marchio.

Importanza della Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio è un prodotto di pregio, caratterizzato dal gusto unico che deriva dal terreno vulcanico e dal clima della zona del Vesuvio. Il marchio DOP garantisce che questi pomodorini siano coltivati e raccolti seguendo metodi tradizionali, certificando la loro autenticità e proteggendo sia i produttori locali sia i consumatori.