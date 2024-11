Il giorno di Ognissanti, in una giornata caratterizzata da un afflusso notevole di pendolari e turisti nella zona di Napoli e delle province limitrofe, il servizio della Circumvesuviana ha subito uno stop inatteso di un’ora. Il motivo? Un ritardo nella sostituzione degli estintori sui treni, elemento fondamentale per la sicurezza a bordo.

L’Interruzione del Servizio e le Conseguenze

Il problema ha portato alla soppressione temporanea di alcuni treni, creando disagi significativi per gli utenti. Tuttavia, una volta risolta la questione con la sostituzione degli estintori non conformi, il servizio è ripreso normalmente. Nonostante ciò, l’accaduto ha sollevato una forte reazione da parte della dirigenza della holding dei trasporti campani, l’EAV (Ente Autonomo Volturno).

La Reazione della Dirigenza

Il presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, non ha usato mezzi termini per commentare l’accaduto, definendolo “inammissibile” e anticipando che qualcuno potrebbe pagare con il licenziamento. Un comunicato ufficiale ha ribadito la gravità dell’incidente e la necessità di fare chiarezza sulle responsabilità: «Si procederà con un’inchiesta per accertare le responsabilità. Chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze».

Indagine Interna e Richieste di Sanzioni

A seguito del disservizio, l’EAV ha avviato un’indagine interna per chiarire perché la sostituzione degli estintori non sia stata programmata in tempo. Questo tipo di negligenza è considerato particolarmente grave poiché ha implicazioni dirette sulla sicurezza dei passeggeri e sul regolare funzionamento del servizio di trasporto pubblico.

Il Comitato pendolari vesuviani ha accolto la notizia dell’indagine con una richiesta ancora più decisa: il licenziamento di tutti i responsabili della catena di controllo che non hanno vigilato adeguatamente. La pressione dei pendolari e la dichiarazione della dirigenza riflettono un clima di tolleranza zero nei confronti delle inefficienze che incidono sulla qualità del servizio e sulla sicurezza degli utenti.

Un Segnale Forte per il Futuro

L’incidente mette in luce la necessità di una gestione più rigorosa della manutenzione e della sicurezza all’interno del sistema di trasporto pubblico. Mentre la Circumvesuviana riprende il suo regolare servizio, l’EAV si trova di fronte a un’occasione importante per rafforzare i propri protocolli di controllo e garantire che eventi simili non si ripetano in futuro.