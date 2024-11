Un’ondata di freddo proveniente dal Nord Europa è pronta a investire l’Italia, portando un anticipo dell’inverno a partire da lunedì 11 novembre. Secondo le previsioni di Meteo.it, l’irruzione di aria polare proveniente dalla Scandinavia incontrerà l’aria relativamente calda dei nostri mari, generando fenomeni meteorologici intensi e un drastico abbassamento delle temperature.

Le Cause: L’Arrivo dell’Aria Polare e la Formazione del Ciclone

L’aria fredda che si sposterà dalla Scandinavia verso il Mediterraneo, a contatto con le masse d’aria calda ancora presenti nelle acque del nostro mare, darà vita a una vasta area di bassa pressione tra Norvegia e Svezia. Questo fenomeno favorirà la formazione di un ciclone che, a partire dal 12 novembre, si sposterà verso l’Italia, provocando condizioni meteorologiche avverse.

Secondo gli esperti, questo vortice ciclonico attiverà un maltempo che si concentrerà inizialmente sulla Sardegna e sul Mar Tirreno, per poi estendersi al Centro-Nord, dove si prevede il culmine delle difficoltà meteorologiche.

Maltempo: Temporali, Nubifragi e Rischio di Allagamenti

L’incontro tra l’aria polare e il calore residuo dei mari potrebbe dar vita a fenomeni estremi, come temporali violenti e localizzati nubifragi. In particolare, le regioni del Centro e del Nord Italia potrebbero essere particolarmente vulnerabili a questi eventi, con un rischio concreto di allagamenti e disagi significativi, soprattutto nelle aree più colpite dalle precipitazioni intense.

Abbassamento delle Temperature: Un Calo di 8-10 Gradi

Le previsioni di 3B Meteo indicano che questa ondata di freddo porterà un abbassamento delle temperature su tutta la Penisola. Si prevede un calo termico compreso tra gli 8 e i 10 gradi. Le temperature massime nelle pianure del Nordovest scenderanno fino a circa 7 gradi, mentre al Centro, in città come Roma e Firenze, le temperature massime si manterranno intorno ai 15 gradi. Al Sud, nonostante l’arrivo di una seconda perturbazione, il calo termico sarà meno accentuato, con massime che potrebbero arrivare intorno ai 20 gradi.

Le Prime Nevicata della Stagione

L’arrivo dell’aria fredda porterà anche le prime nevicate stagionali. Le previsioni parlano di fiocchi che potrebbero scendere fino a quote relativamente basse. In Piemonte e Liguria, sono attese nevicate fino a 700 metri, mentre sull’Appennino centro-settentrionale la neve potrebbe comparire a quote appena sopra i 1300-1400 metri.