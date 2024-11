A Corbara, un grave incidente ha portato all’evacuazione di 13 famiglie da un edificio situato in via Tenente Lignola. Il provvedimento si è reso necessario dopo il cedimento improvviso di un pilastro portante in un palazzo di sei piani, che ha compromesso la stabilità strutturale dell’immobile.

L’incidente

Nella giornata di ieri, il pilastro ha subito un’implosione, causando:

Inclinazione di solai.

Lesioni interne all’edificio.

Secondo il sindaco Pietro Pentangelo, la situazione era così critica da richiedere una immediata evacuazione per proteggere gli abitanti. Circa 40 persone hanno abbandonato le loro case, portando con sé solo lo stretto necessario, e si sono trasferite temporaneamente presso parenti o amici.

Misure precauzionali

La decisione è stata presa in base a una relazione tecnica dei vigili del fuoco, che ha evidenziato il pericolo imminente. Le misure adottate includono:

Evacuazione del palazzo.

Chiusura delle attività commerciali sottostanti, cinque in totale, di cui solo due operative.

Restrizioni al traffico pesante nella zona, per evitare ulteriori sollecitazioni strutturali.

Prossimi passi

Le autorità locali stanno lavorando per valutare l’entità dei danni e le possibilità di messa in sicurezza dell’edificio. Nel frattempo, l’area interessata resta sotto stretta sorveglianza per evitare ulteriori rischi per i residenti e le attività circostanti.