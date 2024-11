Un incidente grave ha avuto luogo ieri all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Castellammare di Stabia, quando una parte del soffitto del reparto dei codici rossi è crollata. Fortunatamente, l’episodio non ha causato feriti, evitando per un soffio gravi conseguenze.

Causa del crollo: rottura delle tubature

Secondo le prime ricostruzioni, il cedimento del soffitto è causato dalla rottura di alcune tubature posizionate sopra la struttura del reparto. L’acqua fuoriuscita dalle tubazioni avrebbe indebolito il soffitto, provocando il crollo. Il distacco è avvenuto vicino alle postazioni di lavoro dei medici, ma, fortunatamente, nessun operatore sanitario si trovava in quel momento nelle immediate vicinanze, evitando così rischi di danni.

Intervento immediato

Al momento del crollo, gli operatori sanitari erano impegnati nell’assistenza a pazienti in condizioni critiche, che necessitano di interventi urgenti. Immediatamente dopo l’incidente, i pazienti sono stati trasferiti in altre stanze per garantire la loro sicurezza. Contestualmente, i tecnici di manutenzione dell’ospedale sono intervenuti per verificare i danni strutturali e avviare le necessarie riparazioni.

L’episodio ha suscitato preoccupazione, ma fortunatamente non si sono registrati feriti tra i pazienti o il personale, e l’ospedale ha prontamente messo in atto tutte le misure per garantire la continuità del servizio.