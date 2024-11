Un tentativo di furto è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Sant’Antonio Abate, presso l’abitazione di Imma Polese e Matteo Giordano. Imma Polese, conosciuta al grande pubblico come figlia del celebre “Boss delle Cerimonie”, si è trovata al centro di questo spiacevole episodio quando un ladro ha cercato di entrare nella sua proprietà in via Croce Gragnano. Grazie al tempestivo scattare dell’allarme, il malintenzionato è costretto a fuggire senza riuscire a portare via nulla. La rapida attivazione del sistema di sicurezza ha così evitato ulteriori danni, mettendo in fuga il ladro prima dell’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, che sono subito intervenuti sul posto dopo la segnalazione.

Dopo la denuncia presentata da Imma Polese, le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare il responsabile del tentato furto. La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza di sistemi di allarme e di sicurezza attivi per proteggere le abitazioni da intrusioni indesiderate.