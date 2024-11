La famiglia Polese, proprietaria del celebre marchio “La Sonrisa”, sembra stia valutando un piano alternativo nel caso in cui la cessazione dell’attività nella storica sede di Sant’Antonio Abate dovesse diventare definitiva. Si attende infatti l’esito degli ultimi ricorsi. Nonostante le prenotazioni siano possibili fino ad aprile 2025, emerge l’ipotesi di un trasferimento del brand e delle attività in una nuova location, mantenendo intatto il marchio, registrato già nel 1999.

Un brand da preservare

Il marchio “La Sonrisa”, noto anche per il programma televisivo che l’ha reso iconico, rappresenta un valore significativo per la famiglia Polese. Con una possibile chiusura della struttura originale, trasferire l’attività in un’altra location permetterebbe non solo di continuare l’attività ricettiva e ristorativa, ma anche di garantire la prosecuzione dello show televisivo, che ha contribuito enormemente alla popolarità del brand.

Voci di un trasferimento

Nella comunità locale di Sant’Antonio Abate si vocifera che i Polese siano già al lavoro per identificare un nuovo spazio adatto a ospitare l’attività. Questo consentirebbe di preservare l’identità del marchio e la sua offerta unica, attirando clienti fedeli e nuovi.