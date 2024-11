Un caso di scabbia è stato riscontrato presso il 54° Circolo Didattico “Scherillo” di via Stanislao Manna a Soccavo. La dirigente scolastica Donatella Delle Donne ha informato i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e ha comunicato che l’istituto è in contatto costante con l’ASL Napoli 1, Dipartimento di Prevenzione Collettiva, per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli studenti.

Misure Preventive Attivate

Nonostante il caso di scabbia, la scuola rimarrà aperta, adottando tutte le misure preventive suggerite dall’ASL per evitare un eventuale contagio. Tra le azioni intraprese, la direzione scolastica ha disposto un’accurata igienizzazione dei locali e del materiale didattico dell’intero istituto.

Indicazioni per i Genitori

La direzione invita i genitori a osservare con attenzione eventuali segni di scabbia sui loro figli. La scabbia è una malattia cutanea causata da un acaro che si manifesta con lesioni e prurito, soprattutto notturno, che può colpire mani, polsi, gomiti, ascelle e addome. Se i genitori notano tali sintomi, è consigliato contattare subito il pediatra per avviare le cure necessarie.

Cosa Sapere sulla Scabbia

La scuola ha precisato che la scabbia non è una malattia grave e può essere trattata facilmente con le cure mediche adeguate, senza lasciare conseguenze. È importante intervenire rapidamente per evitare il diffondersi dell’infezione, che può essere trasmessa tramite contatto diretto con la pelle o tramite oggetti contaminati.