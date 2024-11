La Legge di Bilancio 2025, approvata dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 2024, prevede importanti misure a sostegno delle famiglie italiane, tra cui la conferma della Carta Dedicata a Te. Questo strumento, già operativo nel 2023 e 2024, continuerà a fornire un aiuto economico concreto, grazie a un ulteriore stanziamento di 500 milioni di euro.

Cos’è la Carta Dedicata a Te?

La Carta Dedicata a Te è un sostegno economico destinato alle famiglie in difficoltà. Nel 2024, ogni carta è stata caricata con un credito di 500 euro una tantum, utilizzabile per l’acquisto di beni essenziali come alimenti, prodotti per l’igiene e carburante. Tuttavia, il credito non può essere impiegato per beni superflui come bevande alcoliche.

Uno degli aspetti più apprezzati della misura è la sua gestione automatica:

I beneficiari non devono presentare domanda.

L’INPS identifica i destinatari in base a criteri specifici e comunica ai comuni di residenza le informazioni necessarie.

I comuni notificano agli aventi diritto la disponibilità della carta, ritirabile presso gli uffici postali.

Novità e proroghe per il 2025

Grazie al nuovo finanziamento previsto dalla Legge di Bilancio, le famiglie idonee potranno beneficiare di una nuova ricarica nel 2025. Questo permette di:

Garantire continuità alle famiglie già beneficiarie della misura.

Potenzialmente includere nuovi nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici.

Scadenze importanti

I beneficiari devono tenere a mente alcune scadenze:

Primo utilizzo entro il 16 dicembre 2024: se la carta non viene utilizzata entro questa data, sarà disattivata e i fondi associati andranno persi.

Saldo da utilizzare entro il 28 febbraio 2025: eventuali importi residui non spesi saranno annullati dopo questa data.

Per chi possiede già la carta, il nuovo credito sarà caricato automaticamente, senza necessità di ulteriori passaggi.

Benefici aggiuntivi della misura

Oltre agli acquisti di beni essenziali, la carta può essere utilizzata per:

Il rifornimento di carburante.

L’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, una soluzione particolarmente utile per chi si sposta quotidianamente.

Queste opzioni rendono lo strumento ancora più versatile, aiutando le famiglie a far fronte non solo alle spese quotidiane, ma anche a quelle legate alla mobilità.

Un aiuto concreto per combattere il caro vita

In un contesto economico segnato da aumenti dei prezzi e difficoltà crescenti per le famiglie, la conferma della Carta Dedicata a Te rappresenta un segnale importante. Essa non solo allevia le spese di base, ma contribuisce a preservare la dignità e il benessere delle famiglie più vulnerabili.