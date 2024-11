Il governo italiano ha confermato il rinnovo della Carta “Dedicata a te” per il 2025, un aiuto economico mirato alle famiglie in condizioni di disagio. L’annuncio è arrivato con il comunicato stampa che ha accompagnato l’approvazione del Disegno di Legge di Bilancio del 15 ottobre 2024. Si tratta di una misura di sostegno pensata per le famiglie numerose e con un ISEE inferiore a 15.000 euro che non ricevono altri benefici economici, come l’Assegno di inclusione o la NASPI.

Requisiti per la Carta Dedicata a Te 2025

Come nel 2024, la carta è destinata alle famiglie che soddisfano specifici requisiti:

ISEE inferiore a 15.000 euro

Nessun beneficio da altre forme di sostegno economico statale, come NASPI o Assegno di inclusione

Priorità a famiglie numerose e con figli piccoli

Beneficio e Modalità di Erogazione

Nel 2024, la Carta “Dedicata a te” prevedeva un sostegno una tantum di 500 euro, erogato tramite Poste Italiane. Le graduatorie dei beneficiari sono state stabilite dall’INPS, in collaborazione con i Comuni di residenza, che hanno verificato e distribuito le carte. Questa social card consente alle famiglie di acquistare beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi pubblici locali. Alcuni negozi offrono anche sconti esclusivi per chi utilizza la carta, ampliando ulteriormente il valore di questo aiuto economico.

Possibili Cambiamenti della Carta Dedicata a Te nel 2025

Per il 2025, il governo ha stanziato un fondo di 500 milioni di euro per questa misura. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’importo della carta resterà lo stesso del 2024 o subirà variazioni. Nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi è stato specificato che, nel calcolo delle detrazioni, verrà considerato il numero di familiari a carico. Questo sembra confermare che le famiglie più numerose continueranno a essere una priorità per l’accesso alla Carta “Dedicata a te”.

Secondo le prime stime, il numero di famiglie beneficiarie potrebbe ridursi rispetto al 2024: se l’importo individuale restasse di 500 euro, i fondi stanziati potrebbero coprire circa 1 milione di famiglie invece di 1,3 milioni come nell’anno precedente. Con una platea più ristretta, il governo potrebbe infatti garantire lo stesso importo ma a un numero inferiore di nuclei familiari, concentrando le risorse per garantire un supporto significativo a chi ne ha più bisogno.

Quando Sapremo di Più?

Al momento, molti dettagli restano da chiarire e saranno definiti solo dopo l’approvazione finale del Disegno di Legge di Bilancio, attesa entro il 31 dicembre 2024. Con il passaggio in Parlamento, potrebbero essere introdotte modifiche che renderanno più specifiche le modalità di erogazione e l’importo finale della Carta “Dedicata a te” per il 2025.

La Carta “Dedicata a te” si conferma uno strumento di supporto essenziale per le famiglie italiane in difficoltà economica. Con il suo rinnovo per il 2025, il governo punta a offrire un aiuto concreto alle famiglie numerose e a basso reddito. Anche se molti dettagli restano da definire, il fondo stanziato e l’attenzione riservata a questa misura di sostegno dimostrano la volontà di assicurare assistenza continua alle famiglie che ne hanno più bisogno.