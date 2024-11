La Carta “Dedicata a Te”, iniziativa pensata per sostenere economicamente le famiglie a basso reddito, offre un contributo di 500 euro da destinare esclusivamente all’acquisto di beni di prima necessità, carburanti e abbonamenti per i trasporti pubblici. Questa misura è già attiva, ma richiede che i beneficiari rispettino determinate scadenze e modalità di utilizzo per non perdere il bonus.

Attivazione della Carta: Termine Ultimo il 16 Dicembre 2024

Distribuita a partire da settembre 2024, la Carta “Dedicata a Te” è stata assegnata a circa 1,3 milioni di famiglie italiane. Per attivarla, è necessario effettuare un primo acquisto con la carta entro il 16 dicembre 2024. La mancata attivazione entro questa data comporta la perdita del beneficio, con la disattivazione della carta e la decadenza del contributo di 500 euro.

Inoltre, tutte le somme caricate devono essere spese entro il 28 febbraio 2025, data di scadenza dell’iniziativa.

Chi Può Beneficiare della Carta “Dedicata a Te”

La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno tre persone e che soddisfino i seguenti requisiti:

Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.

ISEE ordinario in corso di validità, con un indicatore non superiore ai 15.000 euro.

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari essenziali (escluse le bevande alcoliche), carburanti, e abbonamenti per il trasporto pubblico.

Dove Utilizzare la Carta

La carta è accettata presso numerosi esercizi che vendono beni alimentari, carburanti e abbonamenti per il trasporto pubblico locale. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha stipulato convenzioni con i negozi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per offrire uno sconto del 15% sugli acquisti effettuati con la carta. La lista delle associazioni aderenti è consultabile sul sito del MASAF, così come i negozi che applicano questa scontistica.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha definito convenzioni con le imprese del settore, offrendo uno sconto immediato alla pompa o un buono sconto per acquisti futuri. L’elenco dei distributori convenzionati è disponibile sul sito ufficiale del MIMIT.

Beni Acquistabili con la Carta “Dedicata a Te”

La carta permette l’acquisto di:

Alimenti e beni di prima necessità.

Carburante.

Abbonamenti ai mezzi pubblici.

Questi prodotti sono stati selezionati per supportare le famiglie con beni essenziali e per contribuire a ridurre il peso delle spese quotidiane.

Se hai ricevuto la Carta “Dedicata a Te”, assicurati di attivarla entro il 16 dicembre 2024 per non perdere il contributo. Rispettare le scadenze e conoscere i negozi convenzionati permette di sfruttare al meglio i benefici di questa misura di supporto economico.