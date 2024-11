A ottobre 2024, l’INPS avvierà la quinta ricarica della Carta Acquisti per il bimestre settembre/ottobre. Questo contributo, dedicato a famiglie con bambini sotto i tre anni di età e anziani over 65 con ISEE inferiore a 8.052,75 euro, permette di utilizzare 80 euro per spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle utenze di luce e gas. La data di accredito prevista per gli 80 euro bimestrali è fissata tra il 10 e il 20 ottobre 2024.

Calendario INPS: tutti i pagamenti previsti per ottobre

Oltre alla ricarica della Carta Acquisti, l’INPS ha in programma altri pagamenti per il mese di ottobre:

Pensioni di ottobre 2024: in corso per chi ritira presso Poste Italiane;

NASpI (indennità di disoccupazione), Assegno Unico e Universale per i figli, Ex Bonus Renzi (100 euro);

Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto Formazione Lavoro (SFL).

Inoltre, per i beneficiari della Carta Acquisti, sono previsti due accrediti bimestrali rimanenti nel 2024:

Settembre/Ottobre 2024: pagamento dal 10 al 20 ottobre 2024;

Novembre/Dicembre 2024: ultima ricarica dell’anno, in pagamento dal 15 novembre 2024.

Come controllare il saldo della Carta Acquisti

Esistono diverse modalità per verificare il saldo disponibile sulla Carta Acquisti:

Numero Verde 800.130.640: telefonando a questo numero, disponibile per chi ha il codice della Carta Acquisti pronto per l’identificazione;

Sito Poste Italiane: tramite registrazione online, è possibile consultare il saldo direttamente dal portale di Poste Italiane;

Assistenza telefonica da rete fissa, contattando il numero 800.666.888.

Queste opzioni aiutano i beneficiari a monitorare il saldo aggiornato e a gestire meglio le spese.