Il 9 novembre è stata effettuata la ricarica bimestrale della Carta Acquisti, una misura di sostegno gestita dall’INPS che garantisce un aiuto economico per le spese di prima necessità. I beneficiari hanno ricevuto 80 euro, validi per i mesi di novembre e dicembre.

Chi sono i beneficiari della Carta Acquisti?

La Carta Acquisti è rivolta a due categorie principali:

Over 65

Famiglie con figli fino a 3 anni di età

Per accedere al beneficio, è necessario rispettare determinati limiti di reddito e ISEE:

Ultra 65enni

Età tra 65 e 70 anni:

Valore massimo ISEE: 8.052,75 euro.

Reddito complessivo annuo non superiore a 8.052,75 euro.

Età superiore ai 70 anni:

Valore massimo ISEE: 8.052,75 euro.

Reddito complessivo annuo non superiore a 10.737,00 euro.

Bambini fino a 3 anni

Valore massimo ISEE: 8.052,75 euro.

Come utilizzare la Carta Acquisti?

La Carta Acquisti è una prepagata che permette di acquistare:

Beni alimentari di prima necessità.

Farmaci presso farmacie e parafarmacie.

Come fare domanda?

Chi ha maturato i requisiti può presentare domanda presso:

Uffici postali.

Siti ufficiali di INPS, Poste Italiane e del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Sono disponibili moduli ufficiali da compilare e presentare.

La Carta Acquisti rappresenta un aiuto importante per le famiglie e gli anziani con basso reddito, consentendo loro di coprire parte delle spese essenziali. La ricarica bimestrale di novembre-dicembre è ora disponibile, assicurando un sostegno concreto per i prossimi due mesi.