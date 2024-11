Lungo la SS 335 nei pressi dell’uscita di Gricignano di Aversa, si è verificato un incidente stradale che ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenute due squadre del Comando provinciale di Caserta, rispettivamente dal distaccamento di Aversa e da quello di Marcianise, per gestire quindi l’emergenza e garantire la sicurezza nell’area.

Dinamica dell’intervento

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno, quando è stata segnalata una collisione che ha coinvolto più veicoli sulla trafficata arteria stradale. Le squadre di soccorso hanno operato con prontezza per mettere in sicurezza i mezzi, prevenire eventuali rischi legati a perdite di carburante e assistere gli automobilisti coinvolti.

L’importanza dell’intervento congiunto

La presenza di due squadre dei Vigili del Fuoco ha dunque permesso di gestire la situazione in modo tempestivo, riducendo i disagi per il traffico locale e prevenendo ulteriori complicazioni. L’efficienza e la collaborazione tra i distaccamenti di Aversa e Marcianise sono state fondamentali per il buon esito delle operazioni.

Sicurezza sulle strade: un richiamo alla prudenza

L’incidente sulla SS 335 rappresenta un ulteriore richiamo all’importanza della prudenza alla guida, soprattutto su strade ad alto scorrimento come questa. Si invitano tutti gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, mantenere una distanza di sicurezza adeguata e prestare attenzione alle condizioni del traffico.