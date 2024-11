Intorno alle 5 un camion appartenente a un’azienda del Vallo di Diano ha preso fuoco lungo la Strada Provinciale 94, a circa 1,5 km dall’ingresso del centro abitato di Vietri di Potenza, in Basilicata. Il veicolo, condotto da un autista originario di Sicignano degli Alburni, aveva appena caricato un carico di sabbia quando è scoppiato l’incendio. Fortunatamente, l’autista è riuscito a mettersi in salvo in tempo e non ha riportato ferite.

Le fiamme sono partite dal camion e si sono propagate rapidamente, estendendosi per decine di metri e coinvolgendo un’ampia area boschiva adiacente alla strada. L’incendio ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dell’area, minacciando la vegetazione e rischiando di causare danni più ampi se non fosse stato per l’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza è intervenuto prontamente con una squadra d’emergenza, dimostrando grande efficienza nella gestione della situazione. A supportare le operazioni di spegnimento è inviata un’ulteriore squadra di cinque unità proveniente dalla sede distaccata di Pescopagano. Grazie al coordinamento e alla rapidità d’azione delle squadre antincendio, le fiamme sono state domate, limitando il rischio di ulteriori danni alla zona boschiva.

L’episodio ha messo in evidenza l’importanza di una risposta rapida e ben organizzata per prevenire disastri maggiori, soprattutto in aree con vegetazione densa e infrastrutture critiche. I residenti locali e le autorità hanno espresso sollievo per il pronto intervento che ha evitato conseguenze più gravi.