Il nuovo Codice della Strada, promosso dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è pronto a entrare in vigore entro Natale 2024. Questo aggiornamento introduce importanti cambiamenti che mirano a rendere le strade italiane più sicure per tutti gli utenti, dai conducenti ai pedoni.

Principali novità del nuovo Codice della Strada

Ergastolo della patente

Tra le misure più severe spicca l’introduzione dell’ergastolo della patente. Questa sanzione prevede la revoca definitiva della patente per chi viene trovato a guidare sotto l’influenza di droghe o alcol e commette gravi reati stradali. L’obiettivo è prevenire la recidiva e incentivare comportamenti responsabili.

Aumento delle sanzioni per le infrazioni più gravi

Viene introdotta la sospensione della patente per periodi variabili da 7 a 15 giorni per chi commette infrazioni ripetute nel 2024. Sono previste decorticazioni fino a 20 punti in caso di:

Superamento dei limiti di velocità tra 10 e 40 km/h;

Passaggio con semaforo rosso;

Inversioni di marcia in aree vietate;

Sorpasso in zone non consentite o a destra;

Mancato rispetto della precedenza;

Violazione della distanza di sicurezza e della segnalazione di stop della polizia;

Circolazione contromano o altre violazioni in autostrada.

Aumento delle sanzioni per il superamento dei limiti di velocità

Le multe per eccesso di velocità saranno più severe: le sanzioni andranno da 173 a 694 euro per chi supera i limiti tra 10 e 40 km/h. All’interno dei centri abitati, le violazioni ripetute nell’arco di un anno comporteranno una multa tra 220 e 880 euro e la sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni.

Sanzioni maggiorate per soste irregolari

Aumentano anche le sanzioni per chi sosta nei parcheggi riservati ai disabili (330-990 euro) o occupa corsie e fermate destinate agli autobus (165-660 euro).

Novità per monopattini e dispositivi di micromobilità

I monopattini elettrici saranno regolamentati con maggiore attenzione. Saranno obbligatori il casco, l’assicurazione e il contrassegno per poter circolare, mirando a una gestione più sicura di questi veicoli, soprattutto nelle aree urbane.

Alcolock per chi guida in stato di ebbrezza

Per i recidivi alla guida in ebbrezza sarà introdotto l’alcolock, un dispositivo che impedisce al veicolo di avviarsi se il conducente ha un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti.

Divieto di utilizzo del cellulare alla guida

Sarà vietato l’uso del cellulare al volante, salvo in modalità vivavoce. Le sanzioni saranno particolarmente severe, con multe elevate e la sospensione della patente in caso di infrazione.

Autovelox in zone ad alto rischio

Gli autovelox saranno installati solo in aree ad alto rischio, con limitazioni per evitare che vengano posizionati in luoghi dove la velocità di marcia è bassa.

Nuove regole per motociclisti

I motociclisti saranno considerati “utenti vulnerabili”, con norme più stringenti sull’obbligo del casco e il divieto di trasporto passeggeri per i neopatentati, rendendo più sicuro l’utilizzo delle due ruote.

Obiettivi e impatto delle nuove norme

L’obiettivo principale del nuovo Codice della Strada è ridurre il numero di incidenti e vittime sulle strade italiane, promuovendo comportamenti più responsabili da parte di tutti gli utenti. Come dichiarato dal ministro Salvini, si spera che queste misure permettano di ridurre il numero delle vittime a meno di 3.000 all’anno.