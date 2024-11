Terrasini, in provincia di Palermo, piange la scomparsa di Vincenzo Compagnone, il giovane di 21 anni che lo scorso ottobre era precipitato da una scogliera. Dopo settimane di lotta in ospedale, Vincenzo è morto presso il Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverato in condizioni critiche.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che ha espresso il dolore dell’intera comunità.

“Un altro angelo di questa comunità che vola via. Ci stringiamo con tutto il calore e la vicinanza possibile al dolore dei genitori, dei familiari e degli amici. Ricorderemo sempre Vincenzo per il suo sorriso e la voglia di vivere” ha dichiarato il sindaco.

In paese, Vincenzo era conosciuto e amato per la sua gentilezza e disponibilità. La sua tragica scomparsa lascia un vuoto profondo in chi lo conosceva.

La dinamica dell’incidente

Le circostanze della caduta dalla scogliera non sono ancora del tutto chiare. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto.

Subito dopo l’incidente, Vincenzo era stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale, dove i medici avevano rimosso un rene danneggiato in un delicato intervento chirurgico. Tuttavia, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente, rendendo necessario il coma farmacologico. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Vincenzo non ce l’ha fatta.

Un addio straziante

Terrasini ricorderà Vincenzo come un ragazzo pieno di vita che ha lottato fino all’ultimo. Il suo sorriso e la sua energia resteranno impressi nel cuore della comunità.

“Resterai sempre nei ricordi e nel cuore della nostra comunità”, ha concluso il sindaco Maniaci, unendosi al dolore di familiari e amici in un momento di profonda tristezza.