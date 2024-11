Non ce l’ha fatta il 58enne rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro nei giorni scorsi a Futani, nel Salernitano. L’uomo, che si trovava ricoverato presso l’ospedale di Vallo della Lucania, è deceduto nelle ultime ore a causa delle gravi lesioni riportate.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto mentre il lavoratore stava caricando della legna su un camion. Durante l’operazione, il 58enne ha perso l’equilibrio, cadendo violentemente al suolo. Nonostante i soccorsi tempestivi e il ricovero presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania, le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Cordoglio della comunità

La notizia della scomparsa ha scosso profondamente la comunità di Futani. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio rivolto ai familiari della vittima, sottolineando la gravità di questa ennesima tragedia sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: un problema ancora aperto

Questo drammatico episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza sul lavoro, un problema purtroppo ancora diffuso in molte aree del Paese. Ogni anno, incidenti come questo causano un numero inaccettabile di vittime, evidenziando l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e formazione per i lavoratori.