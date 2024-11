Un tragico incidente ha colpito la comunità di Vallata, in provincia di Avellino. Un ingegnere di 65 anni è deceduto ieri pomeriggio, dopo essere caduto da un’impalcatura esterna mentre stava eseguendo lavori presso la propria abitazione. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa sei metri, riportando ferite gravissime che si sono rivelate fatali.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di soccorso, per l’ingegnere non c’è stato nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono giunti sul posto per condurre i rilievi necessari e avviare le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla caduta.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, la salma è stata restituita alla famiglia per le esequie. Questo incidente aggiunge un altro nome alla lista di vittime di incidenti domestici e professionali, che spesso avvengono a causa di distrazioni o semplici fatalità.

Sicurezza e Consapevolezza nei Lavori Domestici

Questo tragico evento ci ricorda ancora una volta l’importanza delle precauzioni di sicurezza quando si eseguono lavori in altezza, anche in ambito domestico. La sicurezza, infatti, deve essere sempre una priorità, poiché anche il minimo errore può rivelarsi fatale.