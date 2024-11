Dalla notte scorsa, un vasto incendio ha devastato un capannone nella zona industriale di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta sono al lavoro incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio, sviluppatosi all’interno di un’azienda di servizi logistici, ha coinvolto vari materiali, tra cui alimentari e piccoli elettrodomestici.

La Situazione e l’Intervento dei Vigili del Fuoco

Dalle 24 di ieri sera, una colonna di fumo nero ha invaso la zona, rendendosi visibile a molti chilometri di distanza e allarmando la popolazione locale. Per circoscrivere l’incendio e controllare le fiamme, sono state mobilitate tre squadre di vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Aversa, Marcianise e Mondragone.

Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse e coinvolgono l’uso di due autobotti e un’autoscala del Comando di Caserta per l’intervento dall’alto. Le squadre stanno affrontando notevoli difficoltà, aggravate dai crolli parziali della struttura, che rendono le operazioni ancora più rischiose.

Impatto sulla Comunità e Precauzioni

La grossa colonna di fumo ha destato preoccupazioni per la qualità dell’aria nella zona circostante. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per valutare eventuali rischi per la salute pubblica. La popolazione è invitata a rimanere al chiuso e a evitare di esporsi al fumo, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni.