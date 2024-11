Un grave incendio si è verificato nella notte a Napoli, in piazza Municipio, al civico 84. La tragedia ha causato la morte di una giovane donna, ospite del B&B “Il Covo degli Angioini”. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe una turista di 28 anni originaria di Lecce.

La dinamica dell’accaduto

L’incendio è divampato tra le 4 e le 5 del mattino al settimo piano dell’edificio che ospita il B&B. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Napoli e la polizia scientifica, che stanno lavorando per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’accaduto.

Le fiamme hanno causato gravi danni alla struttura: la persiana e il motore dei condizionatori sono stati distrutti, mentre una densa nube di fumo nero ha annerito parte del palazzo e dei due piani superiori, sebbene questi non siano stati direttamente coinvolti nell’incendio. Fortunatamente, l’edificio è stato dichiarato agibile e non si registrano altre persone coinvolte al di fuori del B&B.

Le indagini in corso

La polizia ha aperto un’inchiesta, affidata al commissariato Decumani, per chiarire le cause dell’incendio e accertare eventuali responsabilità. La salma della giovane vittima è stata sequestrata per consentire ulteriori accertamenti.

I sopralluoghi da parte della polizia scientifica e dei vigili del fuoco proseguiranno nelle prossime ore, al fine di comprendere l’origine del rogo e verificare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza all’interno della struttura.

La situazione attuale

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, ma la viabilità è stata ripristinata nelle prime ore del mattino. L’evento ha sconvolto i residenti e i turisti presenti in zona, lasciando un’intera comunità sotto shock per la perdita di una giovane vita.