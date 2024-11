La Regione Campania, guidata dal presidente Vincenzo De Luca, ha compiuto un importante passo avanti nella lotta contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), una minaccia che colpisce principalmente i bambini sotto i due anni di età. Dopo alcune polemiche legate alla mancata distribuzione dei farmaci, De Luca ha annunciato che la Campania ha finalmente ottenuto gli anticorpi monoclonali necessari. “Dalla seconda settimana di novembre inizieremo le vaccinazioni per i bambini e daremo supporto anche alla Calabria”, ha dichiarato il presidente.

Il Miglioramento delle Liste d’Attesa

Parallelamente, De Luca ha voluto sottolineare i progressi raggiunti nel settore sanitario regionale, in particolare sulla gestione delle liste d’attesa. Ha dichiarato che entro dicembre e gennaio prossimi si attendono miglioramenti significativi, frutto di un impegno condiviso anche con il ministro della Salute. Nonostante le critiche passate, il presidente ha evidenziato come ultimamente si stiano riconoscendo anche le eccellenze della Campania, un segnale positivo per la percezione del sistema sanitario locale.

Le Eccellenze Sanitarie della Campania

De Luca ha elencato alcune delle strutture e specializzazioni in cui la Campania primeggia:

Area emodinamica.

Ortopedia presso l’ospedale Ruggi di Salerno, con tempi di intervento rapidi per le fratture al femore.

Chirurgia della faringe presso l’ospedale Monaldi.

Oncologia, con risultati eccellenti all’ospedale Moscati per i tumori polmonari, al Pascale per il carcinoma mammario e per il trattamento del melanoma.

Queste strutture rappresentano punti di forza per l’intero sistema sanitario campano, capace di competere con altre regioni italiane e di affermarsi in ambiti altamente specializzati.

Supporto Psicologico e Nuove Assunzioni

Un altro aspetto di rilievo del piano di De Luca riguarda l’inclusione di psicologi nella sanità pubblica, una misura che punta a supportare gli adolescenti e a migliorare le dinamiche familiari. Nell’ASL Napoli 1, sono previste assunzioni per 57 psicologi, con 10 vincitori di concorsi e altri 7 per scorrimento delle graduatorie, tutti operativi entro dicembre 2024. Altri professionisti si uniranno al gruppo a partire da gennaio 2025, portando il totale del personale dedicato a 150 unità.

Questo investimento è unico in Italia e rappresenta un motivo di orgoglio per la Campania. De Luca ha sottolineato l’importanza di queste figure per il sostegno ai ragazzi, una necessità sempre più impellente in un contesto sociale complesso.