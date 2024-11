Il Consiglio Comunale di Boscoreale ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, l’istituzione della tassa di soggiorno, che entrerà in vigore a partire dal 2025. L’approvazione del regolamento rappresenta il primo tassello di un percorso che proseguirà con l’imminente adozione, da parte della Giunta comunale guidata dal sindaco Pasquale Di Lauro, di una delibera che fisserà l’importo della tassa a due euro a notte per ospite, una cifra inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

“Questo provvedimento segna un importante cambiamento nell’approccio della nostra città al turismo. Le risorse generate dalla tassa di soggiorno saranno reinvestite per migliorare i servizi turistici, la promozione del territorio e la tutela del patrimonio storico e ambientale. In più, in vista della candidatura di Pompei a capitale italiana della cultura, ci siamo allineati agli altri comuni del comprensorio vesuviano. Un ulteriore passo avanti per rafforzare il nostro ruolo strategico quale porta d’accesso al Vesuvio e al circuito archeologico vesuviano” – ha dichiarato il Sindaco Pasquale Di Lauro.