La corsa ai bonus studio e sport 2024 è in pieno svolgimento, offrendo un’opportunità vantaggiosa per sostenere famiglie e giovani. Queste iniziative fanno parte delle politiche di welfare promosse dallo Stato Sociale per aiutare i nuclei familiari a fronteggiare le difficoltà economiche e garantire il diritto allo studio e alla pratica sportiva. Vediamo nel dettaglio come funzionano i bonus e come fare domanda, prestando attenzione alle scadenze.

Quali Sono i Requisiti per il Bonus Studio?

Il bonus studio è rivolto ai giovani che frequentano il secondo, terzo, quarto e quinto anno di scuola superiore. Per accedere al contributo è necessario aver conseguito una media di almeno 8/10 nell’anno scolastico precedente. Dal 28 ottobre al 18 novembre 2024, gli studenti che risiedono a Santarcangelo possono inoltrare la domanda per ottenere una delle sei borse di studio da 500 euro ciascuna, messe a disposizione dai Servizi Sociali dell’Unione di Comuni.

Per fare richiesta, è possibile scaricare il modulo dal sito del comune e accedere con SPID, CIE o CNS. I candidati saranno inseriti in una graduatoria in base al punteggio totalizzato, che considera anche il valore ISEE familiare e il numero di componenti del nucleo familiare. La pubblicazione dei risultati avverrà entro 30 giorni dalla chiusura del bando.

Come Richiedere il Bonus Sport: Date e Limiti ISEE

Il bonus sport 2024 mira a sostenere l’iscrizione dei giovani a corsi e attività sportive, con l’obiettivo di promuovere un sano stile di vita e favorire la socializzazione. Le domande possono essere presentate dal 4 al 25 novembre 2024. Questo contributo è destinato a ragazzi dai 6 ai 16 anni, mentre per chi è soggetto alla Legge 104 del 1992 l’età si estende fino a 26 anni.

I requisiti economici per accedere al bonus sport prevedono un limite massimo di reddito ISEE di 17.000 euro. Per le famiglie con figli disabili, il limite ISEE sale a 28.000 euro. L’importo del voucher varia in base al numero di figli: 150 euro per il primo, 200 euro per due figli, 250 euro per tre e altri 150 euro per ogni figlio oltre il terzo.

Perché i Bonus Studio e Sport Sono Essenziali

Queste misure rappresentano un aiuto concreto per le famiglie italiane, spesso oberate da spese scolastiche e sportive. Investire nell’istruzione e nell’attività fisica dei giovani significa offrire loro gli strumenti per un futuro migliore, garantendo la formazione culturale e lo sviluppo di competenze sociali.

Come Fare Domanda: Attenzione ai Dettagli

È importante compilare correttamente i moduli disponibili online e inoltrarli nei tempi previsti, per non perdere questa occasione. La procedura può sembrare complessa, ma grazie alle piattaforme digitali del comune e agli accessi tramite SPID, CIE o CNS, la domanda può essere inoltrata in modo rapido e sicuro.

I bonus studio e sport del 2024 offrono un supporto concreto alle famiglie italiane, valorizzando l’istruzione e l’attività sportiva dei giovani. Con scadenze ravvicinate, è fondamentale agire subito per non perdere questa opportunità.