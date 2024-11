Per combattere la crescente povertà alimentare in Italia, il governo italiano introdurrà, nella prossima legge di Bilancio, un nuovo bonus spesa da 1000 euro. Questa iniziativa arriva in risposta a una situazione allarmante: un rapporto di ActionAid intitolato Frammenti da ricomporre rivela che circa sei milioni di italiani non possono permettersi un pasto completo con carne, pesce o l’equivalente vegetariano almeno una volta ogni due giorni. L’obiettivo del bonus è quindi quello di aiutare concretamente le famiglie in condizioni di disagio economico.

Chi Può Richiedere il Bonus Spesa da 1000 Euro?

Questo bonus è rivolto specificamente a nuclei familiari in difficoltà economica. Ecco i principali requisiti:

ISEE inferiore a 10.000 euro

Famiglie monoreddito (con un solo genitore che lavora)

Famiglie con minori a carico

Residenti in aree con un alto tasso di disoccupazione

Nuclei con uno o entrambi i genitori disoccupati

Il bonus spesa si aggiunge alla “social card” Dedicata a te, ma non è collegato a essa; la nuova misura ha un valore doppio e permette di affrontare meglio l’aumento dei prezzi alimentari.

Come Presentare Domanda per il Bonus Spesa 1000 Euro

Per ottenere il bonus spesa sarà necessario presentare domanda sul portale INPS nella sezione MyINPS entro febbraio 2025. Ecco come fare:

Accedere al portale tramite le credenziali SPID (Livello 2), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Per chi ha difficoltà con l’identità digitale, si può richiedere assistenza tramite un Caf o un patronato

Come Utilizzare il Bonus e Cosa si Può Acquistare

Il bonus spesa sarà erogato in tre modalità:

Accredito su conto corrente

Voucher digitali, da usare presso negozi convenzionati

Carta prepagata, da utilizzare nei supermercati, negozi di alimentari e farmacie aderenti

Il bonus è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, come carne, pesce, frutta, verdura, legumi, latte, uova, cereali e alimenti per la prima infanzia. Non sono ancora stati definiti i punti vendita convenzionati, ma è probabile che includano gli stessi esercizi commerciali della carta “Dedicata a te”.

Un Aiuto Concreto contro la Povertà Alimentare

Il bonus spesa da 1000 euro rappresenta un nuovo sostegno per le famiglie italiane in difficoltà, pensato per assicurare almeno i beni alimentari essenziali a chi vive situazioni di disagio economico. Una misura importante, che speriamo possa contribuire a ridurre il divario sociale e migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini in Italia.