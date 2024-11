Non è più possibile presentare domanda per ottenere il Bonus Natale da 100 euro riservato al personale scolastico attraverso la piattaforma Noipa. La finestra per inoltrare l’istanza si è ufficialmente chiusa il 22 novembre 2024 alle ore 12:00, senza proroghe nonostante i malfunzionamenti segnalati nelle ultime ore.

Niente Proroga Nonostante i Disservizi

Da ieri, numerosi appartenenti al personale scolastico hanno denunciato difficoltà nell’accesso alla piattaforma Noipa, che ha subito rallentamenti e blocchi, impedendo a molti di presentare la domanda. Il Ministero dell’Istruzione, tuttavia, non ha concesso alcuna proroga, lasciando chi non è riuscito a completare l’iter entro i termini senza possibilità di ricevere il Bonus Natale immediatamente.

Recupero Possibile con la Dichiarazione dei Redditi 2025

Per chi non ha presentato domanda per tempo, l’indennità potrà essere recuperata attraverso la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025. In questo modo, anche chi è stato penalizzato dai disservizi potrà ottenere la somma, anche se con tempistiche più lunghe.

Quando Sarà Pagato il Bonus?

Coloro che hanno presentato correttamente la domanda entro la scadenza riceveranno i 100 euro insieme alla tredicesima mensilità, con il pagamento previsto per metà dicembre, prima delle festività natalizie.

Requisiti per Ottenere il Bonus Natale

Il Bonus Natale 2024, pari a 100 euro, è destinato a tutto il personale scolastico avente diritto, inclusi i supplenti brevi, a condizione che a dicembre abbiano un contratto registrato e il cedolino emesso.

Nonostante l’ampia platea di beneficiari e l’importanza di un bonus aggiuntivo per il personale scolastico, i malfunzionamenti della piattaforma Noipa hanno sollevato polemiche. La mancata proroga rappresenta una criticità per chi era impossibilitato a completare l’istanza, ma la possibilità di recuperare la somma con la dichiarazione dei redditi offre comunque una soluzione, sebbene ritardata.