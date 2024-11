Con la circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni aggiornate per accedere al Bonus Natale, l’indennità prevista dal Decreto Omnibus per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28mila euro. Le novità introdotte dal Dl 167/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 14 novembre 2024, ampliano il perimetro di accesso, semplificando i requisiti legati alla composizione familiare.

Chi può accedere al Bonus Natale?

Il Bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano tre requisiti principali:

Reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28mila euro.

Imposta lorda superiore all’importo della detrazione per lavoro dipendente.

Figlio fiscalmente a carico, indipendentemente dalla condizione coniugale o convivenziale.

Con le nuove disposizioni, il requisito familiare è soddisfatto semplicemente avendo un figlio a carico. Questo significa che il beneficio è accessibile a:

Coniugati, separati, divorziati, o conviventi (ai sensi della legge n. 76/2016);

Genitori single o monogenitoriali.

Figli fiscalmente a carico: cosa significa?

L’articolo 12, comma 2 del TUIR definisce come fiscalmente a carico:

Figli con meno di 24 anni e reddito complessivo non superiore a 4.000 euro lordi.

Figli con più di 24 anni, se il loro reddito non supera i 2.840,51 euro.

Non cumulabilità del bonus

Un aspetto fondamentale chiarito dalla circolare è che il bonus non è cumulabile tra i coniugi o conviventi:

Se entrambi sono lavoratori dipendenti con i requisiti richiesti, solo uno di loro potrà ricevere l’indennità.

L’assegnazione deve essere dichiarata tramite autocertificazione, specificando che l’altro coniuge o convivente non ha richiesto né ottenuto il beneficio.

Modalità di richiesta e pagamento

I dipendenti che intendono richiedere il bonus devono presentare un’autocertificazione al proprio sostituto d’imposta. Nel caso di cambiamenti legati alla normativa (ad esempio, se è necessario indicare il codice fiscale del convivente), una nuova autocertificazione deve essere fornita.

Il bonus sarà accreditato nella tredicesima mensilità, in arrivo con la busta paga di dicembre 2024. Qualora non venga riconosciuto entro tale termine, sarà possibile recuperarlo in sede di dichiarazione dei redditi 2025.

Una misura di sostegno per le famiglie italiane

Il Bonus Natale rappresenta un importante strumento per sostenere le famiglie a basso reddito durante il periodo natalizio. Le semplificazioni introdotte dal Decreto Omnibus puntano a garantire un accesso più equo e inclusivo, eliminando barriere burocratiche e ampliando la platea dei beneficiari.