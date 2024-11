Il governo sta valutando una estensione della platea per il bonus Natale, una misura una tantum di 100 euro che verrà erogata insieme alle tredicesime a dicembre. Inizialmente destinato a una categoria di lavoratori dipendenti con determinati requisiti, il bonus potrebbe essere ampliato per includere un numero maggiore di beneficiari.

I Requisiti Attuali del Bonus Natale

Attualmente, il bonus di 100 euro è destinato a:

Lavoratori dipendenti con un reddito non superiore a 28.000 euro lordi annui.

I beneficiari devono avere un coniuge e almeno un figlio a carico oppure essere parte di nuclei monogenitoriali con almeno un figlio a carico.

L’Estensione della Platea

Secondo quanto riportato da fonti di maggioranza, l’estensione della platea potrebbe avvenire attraverso un emendamento al decreto fiscale che è attualmente in discussione nella commissione Bilancio del Senato. Se l’emendamento fosse approvato, più lavoratori e famiglie potrebbero beneficiare di questo sostegno economico, soprattutto coloro che, pur non rientrando pienamente nei requisiti iniziali, potrebbero trovarsi in condizioni economiche simili.

Il Bonus Natale e il Decreto Fiscale

Il bonus di 100 euro rappresenta un piccolo ma significativo aiuto per i lavoratori a basso reddito e per le famiglie con figli a carico. La decisione di estendere la misura risponde all’esigenza di sostenere ulteriormente le famiglie italiane in un periodo di difficoltà economiche, con l’auspicio che questa misura possa aiutare a fronteggiare le spese natalizie.