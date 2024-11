Il Bonus Bollette, anche noto come bonus sociale, è una misura confermata dal governo per il 2025, mirata ad alleviare il peso delle utenze domestiche su famiglie in difficoltà economica o con esigenze particolari. Vediamo quali sono le soglie ISEE richieste e come accedere a questa importante agevolazione.

Cosa Prevede il Bonus Bollette?

Il Bonus Bollette offre sconti diretti sulle bollette di luce, gas e acqua, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più vulnerabili. Si suddivide in diverse tipologie:

Bonus Elettrico per Disagio Economico: riduzione sulla bolletta della luce, Bonus Gas: sconti variabili in base al numero di componenti familiari e alla zona climatica, Bonus Idrico: garantisce la fornitura gratuita di 18,25 m³ di acqua all’anno per ciascun componente del nucleo.

Bonus Elettrico per Disagio Fisico: specifico per chi necessita di apparecchiature elettromedicali vitali, indipendentemente dall’ISEE.

ISEE Richiesto per il 2025

Secondo l’attuale normativa, l’ISEE massimo per accedere al bonus sociale è rimasto invariato dal 2023. Pertanto, per l’anno 2025, le soglie saranno:

9.530 euro: famiglie con massimo 3 figli a carico.

20.000 euro: famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

Queste soglie sono state stabilite dalla delibera 13/2023/R/COM di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), in linea con il decreto ministeriale del 29 dicembre 2016. L’aggiornamento delle soglie avviene ogni tre anni, e il prossimo è previsto per il 2026.

Come Richiedere il Bonus?

Per ottenere il bonus bollette 2025, è necessario:

Presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): consente di calcolare l’ISEE e verificare il rispetto delle soglie previste.

Intestazione della bolletta: deve essere a nome di un componente del nucleo familiare indicato nella DSU.

Verifica automatica: il Sistema Informativo Integrato (SII) o il Gestore idrico controllano i requisiti e assegnano il bonus per 12 mesi.

Ogni anno, è necessario rinnovare la domanda con una nuova DSU per continuare a usufruire delle agevolazioni.

Cosa Cambia per il 2025?

Soglie ISEE Invariate: Non sono previsti aumenti delle soglie ISEE, come invece accaduto durante la pandemia.

Validità Annuale: Il bonus resta valido per 12 mesi, con possibilità di rinnovo.

Tipologie di Bonus: Rimangono le stesse, senza modifiche nei criteri di accesso.

Il Bonus Bollette 2025 rappresenta un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà economica, permettendo di risparmiare su luce, gas e acqua. È fondamentale presentare tempestivamente la DSU e rispettare le soglie ISEE previste per accedere a questa misura di sostegno.