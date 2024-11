Il bonus bollette per disagio fisico 2024 è un’agevolazione destinata alle famiglie che devono sostenere un maggior consumo di energia elettrica per motivi legati alla salute di un componente del nucleo familiare. Questo supporto è concesso dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e ha l’obiettivo di ridurre i costi energetici per coloro che necessitano di apparecchiature elettromedicali salvavita. Ma cos’è esattamente il disagio fisico, chi ne ha diritto e come si può ottenere questo bonus?

Che Cos’è il Disagio Fisico?

Il disagio fisico si riferisce a una grave condizione di salute che richiede l’utilizzo di macchinari elettromedicali indispensabili per mantenere in vita il paziente. Questi apparecchi, purtroppo, causano un notevole aumento del consumo energetico domestico, motivo per cui il bonus mira a ridurre l’impatto delle spese in bolletta per le famiglie coinvolte.

Requisiti per il Bonus Elettrico Disagio Fisico 2024

Per poter beneficiare del bonus elettrico per disagio fisico nel 2024, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Nel nucleo familiare deve essere presente una persona affetta da grave malattia che richiede apparecchiature elettromedicali per il supporto vitale.

Gli apparecchi elettromedicali devono essere inclusi nella lista ufficiale consultabile nel Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Non è richiesto il possesso di un’attestazione ISEE per questo bonus, rendendolo accessibile a prescindere dalla situazione economica familiare.

💡 Nota: Il bonus per disagio fisico è cumulabile con il bonus per disagio economico, a condizione che siano soddisfatti entrambi i requisiti.

Come Presentare la Domanda

La domanda per il bonus elettrico per disagio fisico deve essere presentata presso il Comune di residenza o tramite un CAF abilitato. Ecco i documenti necessari:

Certificato ASL che attesti:

La condizione di salute del paziente.

La necessità di apparecchiature elettromedicali per il supporto vitale.

Il tipo di apparecchiatura e le ore giornaliere di utilizzo.

L’indirizzo dove l’apparecchiatura è installata.

Modulo B ARERA compilato.

Documento di identità sia del richiedente che del malato.

Codice POD e potenza impiegata, reperibili sulla bolletta dell’energia elettrica.

Importo del Bonus 2024: Quanto Spetta e Come Viene Erogato

L’importo del bonus è variabile e viene calcolato in base a:

Potenza della fornitura elettrica.

Tipologia di apparecchiatura elettromedicale.

Ore di utilizzo giornaliero dell’apparecchio.

L’importo del bonus non viene erogato in un’unica soluzione, ma distribuito sulle bollette mensili durante tutto l’anno. In assenza di informazioni specifiche sull’apparecchiatura o sul tempo di utilizzo nel certificato ASL, viene assegnata la fascia minima di valore.

Domande Frequenti

1. Chi può presentare la domanda per il bonus?

Se l’intestatario della fornitura elettrica è la persona malata, deve presentare la domanda personalmente. In caso contrario, l’intestatario della fornitura che convive con il malato può presentare la domanda dichiarando la convivenza.

2. Quanto dura il bonus?

Il bonus viene riconosciuto e ripartito su tutte le bollette emesse nel corso dei 12 mesi dall’approvazione della domanda.

Il bonus elettrico per disagio fisico rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie che devono affrontare costi energetici elevati per garantire la salute dei propri cari. Rispettare i requisiti e fornire la documentazione corretta è essenziale per ottenere questa agevolazione e beneficiare di un risparmio significativo sulle bollette energetiche del 2024.