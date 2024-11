Dicembre 2024 si preannuncia ricco di novità per milioni di italiani, grazie a una serie di misure economiche destinate a lavoratori, pensionati e famiglie. Dal bonus Natale di 100 euro per famiglie con figli, alla tredicesima mensilità per dipendenti e pensionati, fino all’importo aggiuntivo di 155 euro per pensionati a basso reddito e alla quattordicesima mensilità, questo mese porterà un vero e proprio “tesoretto” nelle tasche di molti. Vediamo i dettagli.

La Tredicesima Mensilità

La tredicesima è attesa con ansia da circa 35 milioni di lavoratori e pensionati (19 milioni di lavoratori e 16 milioni di pensionati). Questa mensilità aggiuntiva ha un valore complessivo di 41 miliardi di euro, con un assegno medio di circa 1.170 euro.

Quando arriva?

Per i pensionati: tra la fine di novembre e il 1° dicembre (escludendo la domenica).

Per i lavoratori: di norma viene erogata con la busta paga di dicembre, entro il 24 dicembre.

Bonus Natale di 100 Euro

Il bonus Natale è una misura straordinaria dedicata alle famiglie con figli a carico. Saranno circa 4,6 milioni di dipendenti, tra pubblici e privati, a beneficiarne.

Chi può riceverlo?

L’aiuto è destinato a famiglie con un reddito annuo fino a 28.000 euro, ma sopra la soglia di incapienza (8.174 euro).

Per accedere al bonus, è necessario presentare un’autocertificazione che attesti i requisiti.

Le risorse stanziate: Il fondo iniziale di 100 milioni è stato portato a 350 milioni, grazie al gettito derivante dal concordato preventivo, riaperto fino al 12 dicembre 2024.

Importo Aggiuntivo per Pensionati: 155 Euro

I pensionati con redditi più bassi riceveranno un’importante integrazione con la pensione di dicembre. Circa 400.000 persone riceveranno un assegno aggiuntivo di 154,94 euro.

Chi ha diritto?

Pensionati con un reddito complessivo che non supera i 7.781,93 euro annui, corrispondenti al trattamento minimo INPS.

La Quattordicesima Mensilità

La quattordicesima sarà erogata a 200.000 pensionati che soddisfano i requisiti di età e reddito.

Requisiti principali:

Aver compiuto 64 anni entro il periodo compreso tra il 1° agosto 2024 e il 31 dicembre 2024.

Aver maturato il diritto alla pensione durante il 2024.

Modalità di pagamento: L’assegno è calcolato in base ai mesi di pensione maturati nel 2024 e viene attribuito automaticamente con la rata di dicembre.

Un Tesoretto per i Regali e il Risparmio

Questi interventi, tra tredicesima, bonus e importi aggiuntivi, offrono un’importante boccata d’ossigeno alle famiglie italiane. Con i soldi extra, sarà più semplice affrontare le spese natalizie, saldare eventuali conti di fine anno o alimentare il salvadanaio delle emergenze.