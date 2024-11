Il Bonus Natale destinato al personale scolastico, pensato per offrire un aiuto economico durante le festività natalizie, sta incontrando non poche difficoltà tecniche. Nonostante l’ampliamento della platea dei beneficiari, che ha quadruplicato il numero degli aventi diritto, ora emergono disservizi sulla piattaforma NoiPA, rendendo complicata la procedura di richiesta.

Problemi Tecnici: La Sezione “Servizi” Assente

Tra le principali problematiche segnalate dagli utenti, spicca l’assenza della sezione “Servizi” nell’area personale della piattaforma. Senza questa funzione, essenziale per completare la procedura di richiesta, molti insegnanti si trovano impossibilitati a presentare domanda.

Un altro ostacolo riguarda i tempi di risposta dell’assistenza tecnica di NoiPA, che in alcuni casi arrivano a 15 giorni. Con la scadenza fissata al 22 novembre, il personale scolastico teme di non riuscire a inoltrare la richiesta per tempo, rischiando di perdere l’opportunità di ricevere il bonus insieme alla tredicesima.

La Gilda degli Insegnanti Chiede Chiarimenti

La situazione ha portato la Gilda degli Insegnanti a intervenire, sollecitando chiarimenti al Ministero dell’Istruzione. Secondo il sindacato, i problemi attuali mettono in luce le difficoltà delle piattaforme digitali utilizzate per gestire bonus e incentivi, compromettendo l’efficacia di iniziative pensate per sostenere i lavoratori.

Possibili Soluzioni: Proroga della Scadenza

Con il rischio concreto che molti insegnanti non riescano a completare la procedura, una soluzione immediata potrebbe essere la proroga della scadenza per le richieste. Questa misura garantirebbe a tutti i beneficiari la possibilità di accedere al Bonus Natale, anche se ciò comporterebbe inevitabilmente ritardi nell’erogazione.

In alternativa, chi non dovesse riuscire a ottenere il bonus con la tredicesima potrà recuperarlo tramite la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, questa opzione sembra disattendere lo scopo principale del bonus: fornire un sostegno economico in tempo per le spese natalizie.