Il Bonus Natale 2024 è un’indennità economica pensata per aiutare le famiglie durante il periodo natalizio, offrendo un sostegno che può arrivare fino a 100 euro. Destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti reddituali e familiari, il Bonus è stato introdotto dal Decreto Omnibus. Ecco tutto ciò che devi sapere per richiederlo e ottenere il contributo.

Requisiti per Accedere al Bonus Natale 2024

Per poter beneficiare del Bonus Natale 2024, è necessario rispettare alcuni requisiti:

Reddito complessivo: Il reddito totale del lavoratore, comprensivo di tutte le fonti compatibili con il lavoro dipendente, non deve superare i 28.000 euro per l’anno 2024.

Situazione familiare:

Avere un coniuge fiscalmente a carico (non legalmente separato) e almeno un figlio a carico.

In alternativa, essere parte di un nucleo familiare monogenitoriale con almeno un figlio fiscalmente a carico. Un nucleo familiare monogenitoriale si intende come una situazione in cui uno dei genitori è l’unico responsabile del figlio, per esempio, per decesso dell’altro genitore o mancato riconoscimento del figlio.

Come Richiedere il Bonus Natale 2024

La richiesta per il Bonus Natale 2024 deve essere fatta attraverso il portale NoiPA. Ecco come procedere:

Accesso alla piattaforma: Accedi alla tua area personale su NoiPA utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Navigazione tra i servizi:

Vai al menù “Servizi”.

Seleziona la voce “Stipendiali”.

Clicca su “Richiesta indennità D.L. n.113/2024 (Bonus Natale)”.

Invio della domanda: Segui le istruzioni presenti sulla piattaforma per completare la procedura e inviare la richiesta. Ricorda che il termine per inviare la domanda è fissato per venerdì 22 novembre 2024 alle ore 12:00. Dopo tale data, l’indennità potrà essere riconosciuta solo tramite dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.

Date e Scadenze Importanti

Scadenza per la richiesta: La domanda deve essere inviata entro le ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024.

Scarico della ricevuta: A partire da giovedì 14 novembre 2024, sarà possibile scaricare la ricevuta della richiesta direttamente dal portale NoiPA, utile come conferma dell’avvenuta presentazione.

Erogazione del Bonus: Il Bonus Natale 2024 verrà erogato a dicembre 2024 con il cedolino della tredicesima mensilità.

Ulteriori Consigli per i Richiedenti

Verifica dei requisiti: Assicurati di soddisfare tutti i requisiti necessari, sia reddituali che familiari, per evitare la restituzione del bonus in caso di verifica post-erogazione.

Monitoraggio della domanda: Dopo aver inviato la richiesta, controlla frequentemente la sezione dedicata sul portale NoiPA per eventuali aggiornamenti o comunicazioni.

Consultazione con il datore di lavoro: Se sei un lavoratore dipendente di aziende sanitarie o ospedaliere, consulta il tuo datore di lavoro per eventuali chiarimenti specifici relativi alla richiesta del bonus.

Cosa Succede in Caso di Erogazione Non Spettante

Se il Bonus Natale 2024 viene percepito senza diritto, l’importo verrà recuperato attraverso il conguaglio fiscale o durante la dichiarazione dei redditi per l’anno 2025.