A dicembre arriva una buona notizia per i pensionati italiani, che vedranno aumentare la loro pensione grazie alla tredicesima e al cosiddetto “Bonus Natale”, conosciuto anche come “Bonus Tredicesima”. Questa integrazione economica, destinata soprattutto ai pensionati con redditi bassi, rappresenta un aiuto importante in un periodo dell’anno tradizionalmente più oneroso a livello di spese.

Cos’è il Bonus Natale e a chi è rivolto?

Il Bonus Natale sulle pensioni è una misura storica, introdotta con la legge di Bilancio del 2001, che offre un sostegno economico aggiuntivo a pensionati in particolari condizioni economiche. La somma di 154,94 euro viene versata a dicembre a chi percepisce una pensione modesta, offrendo così un piccolo incremento accanto alla tredicesima mensilità.

Criteri di accesso al Bonus Natale

Non tutti i pensionati possono accedere al Bonus Natale: l’agevolazione è riservata a chi percepisce una pensione previdenziale, escludendo i trattamenti assistenziali come quelli per gli invalidi, l’Assegno Sociale e la Pensione Sociale. L’INPS eroga il bonus automaticamente, basandosi sui dati già presenti, senza che i pensionati debbano fare richiesta.

I requisiti di reddito per ottenere il bonus prevedono:

Pensione mensile inferiore a 598,61 euro o reddito annuo complessivo massimo di 7.781,93 euro.

Se il pensionato ha altri redditi, il limite complessivo è 11.672,89 euro annui.

Per i pensionati coniugati, il reddito complessivo non deve superare il doppio della soglia, ma il reddito individuale del pensionato deve comunque rimanere entro il limite.

Inoltre, per chi ha una pensione leggermente superiore alla soglia minima (fino a 7.936,87 euro annui), il bonus può essere erogato in misura ridotta.

Importanza del Bonus Natale per i pensionati

Questo bonus rappresenta un aiuto essenziale per molti anziani, soprattutto per quelli che vivono con pensioni ridotte e che, nel periodo natalizio, devono far fronte a spese extra. Anche se l’importo non è elevato, questo sostegno economico è apprezzato dai pensionati, in quanto può contribuire a vivere le festività con maggiore serenità economica.