A partire dal 1° gennaio 2025, un’importante novità entrerà in vigore per la tutela degli anziani fragilissimi: l’assegno di assistenza per over 80. Questa quota integrativa mensile di 850 euro, aggiuntiva rispetto all’indennità di accompagnamento di 531,75 euro, è parte del Decreto Anziani, approvato per offrire maggiore sostegno a chi ne ha più bisogno.

Dettagli del Bonus e Durata

L’assegno di assistenza sarà valido dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2026. Questa misura mira a supportare economicamente gli anziani non autosufficienti che necessitano di cure intensive, fornendo un’integrazione che porta il totale dei benefici a 1.381,76 euro al mese. È importante sottolineare che questa somma non contribuirà alla formazione del reddito ai fini fiscali e non sarà soggetta a pignoramento.

Utilizzo del Bonus: Come Può Essere Speso

L’assegno di assistenza è finalizzato specificamente alla copertura dei costi del lavoro di cura e assistenza. Può essere utilizzato per:

Remunerare lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona, a patto che il rapporto di lavoro sia conforme ai contratti collettivi nazionali di settore (art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81).

Acquistare servizi di assistenza da imprese qualificate nel settore sociale non residenziale, nel rispetto della programmazione integrata regionale e locale.

Requisiti per Accedere al Bonus

Non tutti gli over 80 potranno beneficiare dell’assegno di assistenza. Ecco i requisiti fondamentali:

Età minima di 80 anni.

Bisogno assistenziale gravissimo, valutato dall’INPS.

Isee sociosanitario non superiore a 6.000 euro.

Titolari dell’indennità di accompagnamento o con requisiti per ottenerla.

Modalità di Richiesta

Le modalità attuative del bonus non sono ancora state definite e si attende il decreto specifico. Tuttavia, è probabile che la gestione del processo sarà affidata all’INPS, con la presentazione delle richieste attraverso una procedura telematica. Gli interessati dovranno quindi monitorare le comunicazioni ufficiali dell’INPS per conoscere le date di apertura e le modalità di inoltro della domanda.

L’introduzione dell’assegno di assistenza rappresenta un passo significativo verso il supporto agli anziani più vulnerabili, aiutandoli a sostenere i costi della cura e migliorare la qualità della loro vita. Questa misura fa parte di un più ampio programma di interventi previsti per la terza età, con l’obiettivo di garantire maggiore dignità e sicurezza economica.